Nel bruttissimo avvio di campionato della Sampdoria, c'è un giocatore che ha mantenuto sempre un livello molto alto di prestazioni. Si tratta di Emil Audero, portiere scuola Juve acquistato lo scorso gennaio dalla Samp, e oggi punto fermo della formazione di Ranieri. "Non siamo partiti bene, abbiamo avuto delle difficoltà. Dobbiamo accettarle e ripartire. Ricominciare da quello che va bene" ha spiegato ieri sera il numero uno blucerchiato ai margini di un evento di beneficenza che ha coinvolto la Samp e Eataly. "Sappiamo che i momenti di difficoltà ci sono, ci saranno anche quelli di gioia. Ora lavoriamo per arrivare a quelli. L’anno scorso abbiamo dimostrato il nostro valore. Pensiamo e lavoriamo". Qualcuno lo riteneva un problema di testa: "Quando non fai risultato per diverse partite ti demoralizzi un po’. Quando arriva il giorno della partita uno dovrebbe mettere in mostra il lavoro fatto in settimana" conferma Audero. "Paura? Ad essere sincero no. Non è che siamo diventati brocchi da un momento all’altro".





Oggi la Samp ha racimolato due risultati utili consecutivi. Merito di una difesa più solida? "Sì e no. Per ora i numeri sono questi. Nelle ultime partite abbiamo subito meno gol, c’è da dire che abbiamo incontrato avversari di caratura diversa. Quest’anno non c’è nessuna squadra da sottovalutare" avvisa l'ex bianconero. Ad esempio, l'avversaria di domenica: "L’Atalanta non è mai una sorpresa. Si è affermata in Italia da anni. In Europa non ha avuto la forza che l’ha caratterizzata in Serie A. Domenica sarà una partita difficile. Chi temo tra Muriel e Zapata? Non vorrei trovarmi davanti Muriel domenica, l’anno scorso a Firenze è stato micidiale con noi" riporta Sampnews24.com.



Se la Samp inizia a riprendersi, è merito anche di Ranieri: "Ha portato la giusta mentalità. Bisogna ripartire dalle basi importanti che pensiamo di avere. Sappiamo qual è la nostra situazione, come ha detto il mister dobbiamo allenarci con il sorriso e la voglia di fare. Non ci meritiamo questa classifica non è da Sampdoria. La vittoria di lunedì non cambia di per sé la classifica. Ha dato la boccata d’ossigeno e ci siamo allenati con una testa leggera. Vincere aiuta a vincere e a stare meglio - conclude Audero - e ad allenarsi con uno spirito diverso".