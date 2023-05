Come immaginato già nei giorni scorsi, l'assemblea degli azionisti in programma venerdì a Corte Lambruschini, convocata dal CdA della Sampdoria, molto probabilmente in prima convocazione andrà deserta. Questo l'esito previsto, stando a quanto trapelato recentemente.



Se non si verificheranno clamorosi ribaltoni nelle prossime ore,quasi certamente la seduta verrà rinviata a lunedì. Va ricordato che i tifosi della Sampdoria hanno organizzato proprio per venerdì un corteo, con partenza da Corte Lambruschini e arrivo allo stadio 'sfruttando' l'ultima partita casalinga dei doriani. Alla manifestazione, organizzata dai gruppi della Sud, parteciperà anche la Federclubs.