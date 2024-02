Sampdoria, Murru e Kasami stanno meglio. Vieira verso l'operazione, speranze per Ntanda

La Sampdoria per la partita di sabato con il Brescia sarà costretta ancora una volta a fare i conti con un'infermeria sempre più piena. L'emergenza adesso è in attacco: l'infortunio di Esposito avrà un peso sull'economia blucerchiata, anche se Pirlo doveva già ragionare su un reparto avanzato ai minimi termini, dove oltretutto si era anche fatto male il giovanissimo Samuel Ntanda, punta della Primavera che stava iniziando a trovare qualche spazio. In realtà, sul fronte del belga arriva qualche spiraglio di ottimismo: potrebbe forse recuperare per sabato, anche se è più probabile un suo rientro la settimana dopo.



Buone notizie anche da Pajtim Kasami e Nicola Murru, entrambi in panchina con il Pisa per problemi. Sono rientrati in gruppo ieri, dovrebbero esserci con il Brescia, l'allenatore conta anche di recuperare Leonardo Benedetti dopo il nuovo infortunio accusato qualche tempo fa. Il centrocampista ex Bari potrebbe rivedersi con i compagni tra oggi e domani, mettendo così nel mirino il Brescia. Qualche preoccupazione c'è invece in più per il giovanissimo Primavera Francesco Conti, infortunatosi alla spalla all'esordio in Serie B, sabato con il Pisa: la situazione dell'articolazione è da monitorare.



Chi è invece di fronte ad un bivio è Ronaldo Vieira, che come noto dovrà decidere se operarsi o meno. In caso decidesse di andare sotto ai ferri, la stagione sarebbe finita. Se invece dovesse optare per l terapie conservative, si prospetta comunque un lungo stop, la sensazione comunque secondo Il Secolo XIX è che l'intervento chirurgico sia una possibilità concreta in questo momento.