La Sampdoria e il Napoli da tempo hanno trovato un accordo di massima sull'operazione che porterà Bartosz Bereszynski in azzurro e Alessandro Zanoli in blucerchiato. La domanda che si fanno in molti, però, è quando l'affare si concretizzerà.



Secondo Il Corriere dello Sport, le due società sarebbero arrivate già alla stesura dei contratti. Ormai, quindi, si attende soltanto l'ufficialità e ogni momento potrebbe essere quello buono. Difficile fare previsioni: la situazione potrebbe concretizzarsi sia prima della sfida di domenica 8 gennaio proprio tra Doria e Napoli, che dopo.