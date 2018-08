Il nuovo centrale della Sampdoria potrebbe rivelarsi in realtà un gradito ritorno: il club blucerchiato vuole consegnare un nuovo difensore a mister Giampaolo, e il nome più caldo al momento sembra quello di Andrea Costa del Benevento.



Il giocatore classe 1986 è in uscita dal club sannita dopo la retrocessione in Serie B, e l'opzione genovese potrebbe rivelarsi particolarmente intrigante per tutte le parti in causa. Le tre stagioni disputate all'ombra della Lanterna hanno lasciato un buon ricordo di Costa ai tifosi, ma anche lo stesso calciatore è rimasto legato alla realtà blucerchiata, e probabilmente accetterebbe di buon grado un ritorno in Liguria.



Dal punto di vista sportivo invece Costa rappresenterebbe un'alternativa di esperienza ai due titolari Colley e Andersen. Oltretutto, particolare da non sottovalutare, il difensore ha già lavorato con Giampaolo ad Empoli, è in possesso delle famose 'conoscenze' richieste dal mister e il suo acquisto avrebbe l'avvallo dell'allenatore. Gli ultimi contatti tra Sampdoria e Benevento avrebbero fatto registrare alcuni passi avanti nella trattativa, che nei prossimi giorni potrebbe decollare. Per la difesa, la Samp valuta sempre anche i profili di Tonelli e Chiriches, ma prima il Napoli dovrebbe diminuire sensibilmente le sue richieste economiche.