Uno dei giocatori maggiormente accostati alla Sampdoria in queste prime giornate di mercato è sicuramente Marko Rog del Cagliari. Il centrocampista piace ai blucerchiati, e soprattutto lo stesso calciatore ha chiarito alla squadra rossoblù di non voler rimanere in Sardegna in Serie B. Il croato punta ai Mondiali, e ritiene di dover sfruttare la visibilità di un campionato più ambizioso.



La Samp spera di poter fare leva su questo aspetto per convincerlo ad accettare il corteggiamento blucerchiato. L'obiettivo del Doria sarebbe quello di spingere il Cagliari ad accettare il trasferimento in prestito, e secondo Il Secolo XIX un'intesa tra le parti non sarebbe impossibile. Da Corte Lambruschini inoltre potrebbero inserire nell'operazione anche alcune pedine monitorate dal Cagliari, come ad esempio Askildsen o Verre.