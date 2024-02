Sanremo 2024, quanto guadagna Amadeus

Capitano, fantasista e titolare insostituibile. Se Amadeus fosse un calciatore sarebbe io top player del Festival di Sanremo, l’intoccabile per l’allenatore. Quello che: lui più altri dieci. Presentatore e direttore artistico per il quinto anno di fila, probabilmente l’ultimo. L’ha ribadito anche lui più volte, nonostante sia già partito qualche tentativo di convincimento per rinnovare il contratto in scadenza alla fine di questo Festival.



LO STIPENDIO DI AMADEUS - Molto si chiedono quanto sia il compenso di chi è alla guida di Sanremo. Secondo quanto riporta il quotidiano La Stampa, il cachet destinato ad Amadeus per il Festival di Sanremo 2024 sarebbe di circa 700mila euro totali; quasi 140mila a puntata. Le spese per le co-conduzioni si aggirano intorno ai 180/200mila euro: Mengoni è il più pagato, dietro di lui la Cuccarini, Giorgia e Teresa Mannino.



SANREMO COME IL MONDIALE - Non solo spese però, perché la stima degli incassi derivanti dalle pubblicità è di più o meno 60 milioni di euro, una cifra che rappresenterebbe il doppio degli introiti di sei anni fa. Sarebbe un record d’incassi per quanto riguarda il Festival di Sanremo, che eguaglierebbe gli incassi della Rai dall’ultimo Mondiale, con la differenza che i diritti del torneo costavano 150 milioni e Sanremo a costi molto più bassi.