Salvatore Garritano, intermediario di mercato che sta facendo da ponte tra il Real Madrid e Maurizio Sarri per uno scenario a dir poco clamoroso, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24 Live. "La situazione è strana. sta facendo il suo lavoro, tutela la società, ha preso un impegno. Non so cosa sia successo tra i due, so che sta facendo valere i suoi diritti. Io sto col presidente: se c'è una clausola, bisogna pagarla o comunque trattare partendo da quella base. Certo, se ha preso Ancelotti, vuol dire che vuole l'accordo per far partire Sarri. Lui e De Laurentiis sono persone in gamba, credo si risolverà tutto con una stretta di mano. Capisco la delusione di De Laurentiis, Sarri ha fatto bene ed è andato vicino a vincere lo scudetto, merito dello squadrone costruito dal presidente e del tecnico, che si è adattato anche agli infortuni. I tifosi devono essere felici: il Napoli ha giocato bene ed ha fatto una grande stagione. Non è una suggestione, assolutamente. Il concetto è questo: non dobbiamo nasconderci. Il Real è su Pochettino, lo è da diverse settimane ed hanno anche un accordo, ma contrattualmente è messo peggio di Sarri, dato che è fresco di rinnovo. Ha fatto un grande campionato, facendo giocare bene la sua squadra. Ma il Real non può aspettare Pochettino, credo che domani non lo aspetteranno più, ed è difficile che il tecnico possa svincolarsi dal Tottenham. Come seconda scelta, ma parlo di un distacco breve come quello tra BMW e Ferrari, il Real è su Sarri. Ho parlato ad alcuni dirigenti del Real e se il Real vuole Sarri, lo prende. I due club hanno un ottimo rapporto, se vorranno potranno trovare un accordo. Probabilità? Direi il 70%. Se vogliamo parlare di Conte, anche lui ha problemi contrattualmente parlando, essendo ancora legato al Chelsea. Dato che lui e Pochettino sono legati, è probabile che la dirigenza madridista punti tutto su Sarri. De Laurentiis ovviamente ha un contratto in mano, ma sono sicuro che col buonsenso potrà risolvere tutto. Magari lasciandolo andare, la serenità dello spogliatoio aumenterà. Scadenze? Il Real non aspetta, domenica sera al massimo lunedì, ci sarà una scelta. E' un grande club, non può aspettare troppo per un tecnico, dato che c'è il mercato di mezzo. Il Napoli lo sta trattando, tutti sanno che Ancelotti ama il giocatore ed è ovvio che lo vorrebbe al Napoli. Nel club spagnolo è in atto un rinnovamento totale, per questo è importante capire chi sarà l'allenatore. Lunedì mattina parlerò ancora con la dirigenza del Real, vediamo cosa succederà. Per quanto riguarda Sarri, ripeto: se il Real si muove e punta qualcuno, lo prende".