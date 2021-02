Il Sassuolo ha diramato il comunicato ufficiale in merito all'allenamento di oggi. Ecco il testo: "Il Sassuolo Calcio si è allenato questo pomeriggio al Mapei Football Center. I neroverdi hanno svolto riscaldamento, possesso palla ed esercitazioni tecnico tattiche. Lavoro differenziato per Mehdi Bourabia e Vlad Chiriches".



LE NOVITA' - Domenico Berardi si è allenato e sarà regolarmente a disposizione per la partita con lo Spezia, dove potrebbe addirittura partire dal primo minuto di gioco. Problemi invece per Ciccio Caputo, che potrebbe rischiare di non essere convocato per i liguri, e comunque difficilmente partirà titolare-