Sassuolo-Roma 4-2





Consigli 6: sicuro in molte prese, può fare davvero pochissimo nei due gol subìti, di cui uno su rigore.



Toljan 7,5: una prestazione spettacolare. L'arma segreta del Sassuolo. Generoso (anche troppo) e intelligente.



Romagna 6,5: poco convinta la respinta che consegna il pallone a Pellegrini in occasione del primo gol della Roma. Per il resto benissimo.



Ferrari 6,5: torna dopo l'infortunio e gioca alla grande per almeno un tempo. Dzeko si vede solo nel secondo tempo, quando segna saltandogli in testa, forse dopo una spinta esperta.



Kyriakopoulos 6,5: parte malino poi corregge la marcatura su Under. Nella ripresa serve l'assist per Boga.



Obiang 7: ormai è sbocciato. Dopo mesi di difficoltà ora si impone.



Locatelli 7: apre bene per Berardi nell'azione del secondo gol e sovrasta di testa Pellegrini generando la transizione del terzo. Salva sulla linea di porta un gol già fatto nella ripresa.



Berardi 7,5: partecipa all'azione del primo e del secondo gol, in entrambi i casi col penultimo passaggio. Non contento, firma pure l'assist per Djuricic.



(dal 41' s.t. Magnani 6: i centimetri che servono nel finale sulle palle alte)



Djuricic 8: ispirato, serve un assist millimetrico per Caputo, innesca Locatelli nella ripartenza del secondo gol, segna la rete del knock out al 26'.



Boga 7: strano non vederlo protagonista in nessuno dei tre gol del Sassuolo nel primo tempo. Nella ripresa prima combina un pasticcio causando il rigore sul 3-1 per un tocco di mano, poi risolve la partita piantando il 4-2 all'incrocio dei pali.



(dal 35' s.t. Magnanelli 6,5: solito cambio porta-saggezza)



Caputo 8: la fine del digiuno arriva dopo soli 7' di gioco: si smarca dettando il corridoio a Djuricic, mette a sedere Mancini e punisce Pau Lopez con un semplice piattone. Bomber vero, letale. Sigla la doppietta al 16', un rigore in movimento su assist perspicace di Toljan. Poteva fare pure una tripletta, ma nella ripresa gli resta il colpo in canna su un altro bel suggerimento di Toljan.



(dal 30' s.t. Defrel 6: si rivede in campo dopo la lunga assenza e contribuisce alla vittoria con la sua velocità sempre minacciosa)



All. De Zerbi 9: in meno di mezz'ora dà una lezione di calcio all'allenatore portoghese della Roma. Nella ripresa trema e poi risorge. Quattro gol rifilati alla bestia nera del Sassuolo, contro cui i neroverdi non avevano mai vinto. Pari con l'andata?