Intervistato da Tuttosport, Rogerio, difensore brasiliano del Sassuolo, si è espresso su Domenico Berardi, suo compagno di squadra: "Il suo talento non si discute. Se facesse i numeri che fa a Sassuolo in un top club avrebbero un altro peso, ma bisogna solo rispettare la sua scelta di restare. Dimostra ogni weekend il livello a cui è: può fare la differenza in ogni squadra".