Ennesima tempesta per Gianni Infantino. Nel corso della veglia funebre per la morte di Pelé a Vila Belmiro di Santos, il presidente della Fifa è stato duramente criticato sui social per alcuni atteggiamenti durante il momento delciato. In particolare, il numero uno della Fifa avrebbe rilasciato interviste e non si sarebbe negato a selfie con i tifosi, auscitando indignazione vista la solennità della situazione.



UNO STADIO PER IL RE - Una frase ha fatto il giro del mondo, quando a proposito del ricordo di O' Rei Infantino ha detto che la Fifa lavorerà "affinché venga intitolato in ogni Paese del mondo uno stadio alla memoria di Pelé. Credo che sarebbe un grande e degno omaggio all’uomo che è stato capace di trasformare il nostro sport in una grande passione a livello planetario. In questo modo anche le nuove generazioni sapranno cos’ha rappresentato Pelé per il calcio". La proposta è però passata in secondo piano per le critiche rivolte al presidente, reo di non aver rispettato un momento sacro per tanti appassionati di calcio e non solo.