Dopo il pareggio tra, oggi alle 15, prosegue la 20esima giornata di, prima di ritorno. E il, capolista, reduce dal ko nel derby in Coppa Italia e da quello in campionato contro l'Atalanta, va al Dall'Ara, tana deldell'ex Sinisa Mihajlovic. Out Calhanoglu, nonostante la sua negatività al coronavirus, e Brahim Diaz, Stefano Pioli ritrova; mentre Miha attende ancora una punta dal mercato.Il Milan ha avuto il suo miglior girone d’andata dalla stagione 2002/03 e ha segnato almeno 2 gol in tutte e 17 le partite di Serie A che non ha mai perso (è andato ko con Juventus e Atalanta); e in trasferta è la miglior squadra del campionato, con 8 vittorie e un pareggio. Il Bologna, in casa, ha segnato almeno 2 gol in 7 su 11 partite in campionato, e non ha segnato solamente in una delle ultime 16 al Dall’Ara. Ci sono tutti gli elementi per vedere una partita ricca di gol.Roberto, trequartista del Bologna, ha segnato 4 dei suoi 6 gol in campionato nel corso del primo tempo; Zlatan, espulso nel derby di Coppa Italia, ha fatto gol nel secondo tempo in 6 delle 7 partite in cui è riuscito a segnare in questa stagione in Serie A.