L'ultima partita della 36esima giornata di campionato coinvolge due squadre in lotta per i posti che valgono la qualificazione alle coppe europee: la, in un momento di appannamento e reduce da quattro sconfitte consecutive tra Coppa Italia e campionato, è stata superata in classifica dall'Atalanta vittoriosa a La Spezia, mentre la, che in settimana ha staccato il pass per la finale di Conference League da giocarsi contro il Feyenoord, cerca punti utili per l'aggancio alla Lazio al quinto posto. I giallorossi di Mourinho non vincono in campionato da quasi un mese, ma arrivano a Firenze ancora in corsa sul doppio fronte.La Roma è la squadra contro cui la Fiorentina ha pareggiato più partite di Serie A (60) - dall'altra parte i giallorossi hanno vinto ben 57 gare di massimo campionato contro la Viola, solo contro il Torino (66) ne contano di più.La Fiorentina arriva da tre sconfitte consecutive in campionato e non ne perde quattro di fila nella competizione dal dicembre 2019, quando era guidata da Vincenzo Montella.Da una parte la Fiorentina è l'unica squadra a non aver ancora trovato il gol nei minuti di recupero del secondo tempo di questa Serie A, dall'altra la Roma è l'unica a non averne ancora subiti in questo parziale di gara.Jordan Veretout ha esordito e giocato le sue prime 69 partite di Serie A con la maglia della Fiorentina - la Viola è inoltre la squadra contro cui il francese ha segnato più reti nella competizione (quattro - come contro la Lazio ma in tre presenze in meno).: Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Ikoné.: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Oliveira, Veretout, Cristante, Zalewski; Pellegrini; Abraham.