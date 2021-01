. Alle 18 iltorna in campo nella delicata sfida con l', allo stesso orario in cui l'Inter è di scena a Udine. I rossoneri di Pioli, primi a +3 sulla squadra di Conte, cercano il terzo successo consecutivo contro la squadra di Gasperini, a -10 dalla vetta ma reduce da nove risultati utili di fila.- Per il Diavolo, l'Atalanta è un avversario scomodo soprattutto negli ultimi anni: una sola vittoria negli ultimi dieci confronti in Serie A (sei pareggi e tre sconfitte), l'anno scorso il pesante 5-0 di Bergamo in favore di Gasperini e il pareggio di San Siro. L'ultimo successo casalingo del Milan contro la Dea risale a gennaio 2014, 3-0 con la doppietta di Kakà (da allora quattro pareggi e due sconfitte). Un successo permetterebbe ai rossoneri di eguagliare il miglior girone d'andata di un campionato di Serie A a venti squadre (ora 13 vittorie, furono 14 nel 1950/51, campionato concluso con la vittoria dello scudetto). Per l'Atalanta invece la vittoria vorrebbe dire migliorare il record di punti in un girone d'andata di un campionato di A a venti squadre: finora il record è 35 punti, ottenuti con Gasperini in panchina nel 2016/17 e nel 2019/20.Fischio d'inizio alle 18, su Calciomercato.com la diretta di: G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Meite, Leao; Ibrahimovic.: Gollini; Romero, Toloi, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata​