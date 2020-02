Ultimo appuntamento del 22esimo turno di Serie A, alle 20.45 nel posticipo del lunedì si affrontano Sampdoria e Napoli: i blucerchiati di Ranieri, reduci dal pari con il Sassuolo, cercano un successo per allontanarsi dalla zona retrocessione; gli azzurri, che contro la Juventus hanno vinto interrompendo una striscia di tre sconfitte consecutive, vogliono fare risultato per rientrare nella lotta per un posto in Europa, una vittoria proietterebbe la squadra di Gattuso a quota 30 punti, -2 dal terzetto Cagliari-Milan-Parma.



STATISTICHE E PRECEDENTI - La Samp è un avversario tradizionamente favorevole al Napoli: i blucerchiati sono la squadra contro cui gli azzurri hanno vinto più gare in Serie A dall'inizio dello scorso decennio, 14 sulle 19 giocate. L'ultimo precedente al Ferraris, tuttavia, sorride alla Samp (3-0 nel 2018). Ranieri e Gattuso devono fare i conti con la 'pareggite' delle loro squadre: da inizio ottobre, la Samp ha ottenuto 4 pari casalinghi (seconda in Serie A, 5 per il Lecce), mentre il Napoli ha ottenuto 4 pareggi esterni (secondo in Serie A, 6 per il Cagliari).



Fischio d'inizio alle 20.45, su Calciomercato.com la diretta di Sampdoria-Napoli.







