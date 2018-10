Alan Shearer, leggenda del calcio inglese, parla di Paul Pogba e del Manchester United. Queste le parole dell’ex bomber di Blackburn e Newcastle rilasciate al Sun: “Paul Pogba è l'acquisto più costoso nella storia del club ma non avrebbe neanche pulito gli scarpini alle grandi stelle che hanno giocato al Manchester United. Il l Manchester United è una vergogna ed è una pena vedere i calciatori che non giocano per Mourinho. Nella gara di sabato (West Ham-Manchester 3-1, ndr) tutti sapevano quanto fosse importante per l'allenatore ma nessuno ha giocato per lui, mi vergogno per loro. Mourinho? La sua prima stagione è stata vincente con 2 trofei conquistati e nel secondo anno, nonostante non si sia avvicinato al titolo, è arrivato secondo. E' una vergogna per un club di questo blasone una situazione del genere”.