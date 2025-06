Spalletti: "Lascio i soldi alla Nazionale, si fa così. Con l'Inter non l'ho fatto perché erano successe delle cose"

Getty Images

Nel corso della sua intervista a Rai Sport, Luciano, ct della Nazionale che rescinderà il contratto dopo la gara contro la Moldavia, ha parlato della sua decisione di risolvere rinunciando al resto dello stipendio:"Io non ho dato le dimissioni, ma siccome ho rispetto delle persone che mi hanno scelto, io ti firmo la risoluzione. I soldi non sono un problema?. Con la nazionale no. Ti lascio i soldi e firmo la risoluzione. Ognuno poi alla cosa dà il taglio che vuole, ma la cosa è questa. C'è un grande rapporto con Gravina per come si è comportato con me. Era in dubbio se proseguire con me ed è stato bene che me lo abbia detto. Io l'ho reso pubblico perché non era giusto tenerlo nascosto due giorni".

Spalletti allude a quando la sua esperienza sulla panchina dell'Inter (2017/2019 è terminata ma è rimasto a libro paga della società nerazzurra fino al 2021, termine del suo contratto dopo il primo e unico rinnovo. Una volta tornato libero, il tecnico toscano ha firmato con il Napoli che avrebbe riportato nel giro di due anni sul tetto d'Italia.