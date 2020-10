Matteo Ricci come Mancini e Hakimi. Lo Spezia ha confermato con un comunicato che la positività del centrocampista era in realtà un falso-positivo: “Regolarmente in gruppo Matteo Ricci, risultato negativo ai tamponi di controllo effettuati nei giorni seguenti al riscontro della debole positività, erroneamente rilevata nei controlli di inizio settimana”.