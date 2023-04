Lo Spezia arriva a Firenze per cercare di strappare un risultato positivo. A pochi minuti dal match è l'allenatore dei liguri, Leonardo Semplici, a prendere la parola: "Per me questa è una partita particolare, contro la squadra che tifavo fin da bambino ma spero che oggi lo Spezia porti via risultato positivo perché ne abbiamo bisogno. Wisniewski? L'ho visto bene, sta crescendo e si è fatto trovare pronto. Abbiamo la massima fiducia in lui, stiamo cercando di metterei ragazzi negli 11 titolari, siamo un bel gruppo e sta a noi dimostrarlo", le sue parole ai microfoni di DAZN.