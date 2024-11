Stella Rossa-Barcellona: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

è una sfida valevole per il quarto turno della nuova edizione della Champions League. La gara va in scena mercoledì 6 novembre alle ore 21 allo Stadion Rajko Mitic, la casa della formazione di Belgrado, e vede i balugrana impegnati in una trasferta che può nascondere grandi insidie. Le due squadre non si affrontano dall'edizione di Coppa delle Coppe del 1996.

Partita: Stella Rossa-BarcellonaData: mercoledì 6 novembre 2024Orario: 21:00Canale TV: Sky Sport 255 Streaming: Sky Go, NOW TV: Ilic; Katompa Mvumpa, Seol Young-Woo, Spajic, Djiga, Olayinka; Maksimovic, Elsnik, Krunic; Ndiaye, Bruno Duarte. All: Milojevic.: Iñaki Peña; Koundé, Pau Cubarsi, Iñigo Martínez, Alejandro Balde; Marc Casadó, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; Lewandowski. All: Flick.

Il Barcellona si schiera in campo con il consueto 4-2-3-1, il marchio di fabbrica di Flick che sta creando diversi problemi alle difese di tutto il campionato spagnolo. Davanti dovrebbe essere confermato Lewandowski, con Yamal, Raphinha e Fermin Lopez.La Stella rossa, invece, si schiera con una difesa a cinque, per cercare di limitare le trame offensive degli spagnoli e ripartire in contropiede, affidandosi alle qualità di Ndiaye, reduce da un gol in campionato.La sfida tra Stella Rossa e Barcellona sarà trasmessa in diretta tv da Sky e si vedrà sul canale Sky Sport 255.

Sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming: per gli abbonati Sky c'è l'app Sky Go per smartphone e tablet; l'alternativa è NOW TV, servizio streaming live e on demand di Sky, per il quale è necessaria una sottoscrizione a parte.Telecronaca affidata a Davide Polizzi