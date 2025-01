Atalanta, le pagelle di CM: Scalvini si mangia il gol, Carnesecchi fa miracoli

AFP via Getty Images

vola e salva la porta, due volte su Lautaro e una su Dimarco. Nella ripresa esce a puntino su Taremi e poi para ancora su Lautaro.preferito a Djimsiti per la fisicità contro la ThuLa, anticipa Lautaro e si snete la sua assenza quando esce.sbaglia un paio di spunti, ma porta Lautaro fuori dall’area).Thuram lo supera un paio di volte costruendo occasioni velenose, legge male l’anticipo. Non arriva sulla palla di Dumfries nell’azione del raddoppio. Troppo lento.ci mette il fisico e l’esperienza.

mura Mkhitaryan a pochi secondi dal via, poi si scambia con De Roon per servire da interno l’olandese, sfiora il gol ma punta la luna.si sposta sulla fascia per cercare di rendersi utile con cross interessanti,prima da titolare dopo il grave infortunio al crociato, 214 giorni fa, per giunta in un ruolo non propriamente suo. Il difensore ha l’occasione più grossa del primo tempo, ma spedisce di testa davanti a Sommer. In una gara secca, era un gol da fare. Viene toccato sulla rovesciata-gol di Dumfries. Prende anche un giallo.dà freschezza in difesa e sfiora il gol di testa impegnando Sommer).

torna sulla fascia dopo l’infortunio, rischia un rigore su contatto con Dumfries, che comunque limita bene.con un’azione insistita trova il gol che riaprirebbe la gara prima della verifica del Var).Samardzic 6: parte leggermente arretrato, non serve troppi palloni ai compagni di reparto.sfortunato, parte del suo piede è in fuorigioco nell’azione del gol che riapre la gara e viene annullato).prima da titolare per l’attaccante ex Roma nel tridente nerazzurro. Fa un grande lavoro di sacrificio arretrando a coprire su Bisseck, meno bene in attacco.

sbaglia davanti a Sommer, ma è in fuorigioco, poi è il portiere a superarsi per dirgli no di testa e di piede al 90'.il gol con la Lazio gli è valso un posto nell’undici. Impreciso però in Arabia, sia davanti alla porta che da esterno offensivo.mischia le sue carte lasciando in panchina la coppia del gol CDK-Lookman, spiazzando Inzaghi che non se l’aspettava. Sorprende anche l’impiego di Scalvini a centrocampo. La sua Atalanta però ingrana meglio nella ripresa, quando in campo ci sono i titolarissimi, Ederson compreso. L'Inter resta la sua bestia nera.