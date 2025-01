Inter, problema muscolare per Thuram: sostituito all'intervallo

AFP via Getty Images

L'affronta l'Atalanta nella prima semifinale della Supercoppa Italiana, maL'attaccante francese ha dovuto lasciare il campo al 45' e la notizia ha allarmato i tifosi nerazzurri: le prime indicazioni sulle condizioni dell'ex Borussia Monchengladbach.- Al termine del primo tempo della sfida all'Al-Awwal Park Stadium di Riad, i giocatori sono tornati negli spogliatoi come di consueto e a pochi minuti dalla ripresa hanno fatto la loro comparsa in campo i giocatori delle due panchine per scaldarsi. Non solo loro però,, costringendo Simone Inzaghi a operare il primo cambio inserendoper il secondo tempo.

- Per Thuram si è trattato di un problema fisico di natura muscolare, ma le prime indicazioni che arrivano da Riad sembrano essere rassicuranti per l'Inter: l'attaccante francese ha accusato une Inzaghi ha preferito optare per unNelle prossime ore si attendono ulteriori indicazioni sull'entità del fastidio.