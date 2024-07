Svilar è già in forma campionato, la Roma vuole blindarlo: i dettagli

Il serbo è tornato carico dalle vacanze e non ha mai smesso di allenarsi. Con De Rossi in panchina è diventato il numero 1 giallorosso e per la prima volta da quando è nella Capitale inizierà la stagione da primo portiere. “Giocare per la Roma è sempre una responsabilità grande”, ha dichiarato al termine dell’amichevole contro il Kosice di settimana scorsa.È rimasto in campo per 70’ (al suo posto è entrato Ryan, il nuovo secondo portiere) ed è stato protagonista con due super interventi. Il primo su Gboho che poi ha siglato il gol sulla ribattuta e il secondo su Magri. La grande scoperta della passata stagione ora ha voglia di confermarsi.Il serbo arriverà a guadagnare 1 milione e mezzo circa e la durata del contratto verrà estesa fino al 2028. De Rossi punta su di lui e Ghisolfi ha chiuso le porte ad alcuni club della Premier League che avevano messo gli occhi su di lui. A Brighton osservatori di West Ham e Wolverhampton erano presenti all’Amex Stadium a marzo per ammirare da vicino l’estremo difensore della Roma- Svilar, oltre che sul campo, sta svolgendo un importante lavoro anche fuori insieme all'allenatore Siebe Hannosset. Il coach ha spiegato: ". Un lavoro importante poiché i giusti metodi di respirazione sono di fondamentale importanza per gli atleti e sono la chiave del benessere.