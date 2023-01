Nel giorno del suo 68° compleanno, Franco Tancredi è stato intervistato da Centro Suono Sport. L’ex portiere della Roma ha parlato del settore giovanile giallorosso e del ruolo di numero 1 nella Prima Squadra.



Il settore giovanile della Roma?

“Ho lavorato con la Roma nel settore giovanile e abbiamo sempre cercato un portiere giovane. Abbiamo fatto un programma con Bruno Conti e abbiamo tirato fuori buonissimi portieri come Amelia e Zotti. La Roma ha il miglior settore giovanile del campionato, devo dire che Alberto De Rossi ha fatto un grandissimo lavoro in tal senso, tanti giovani giocano nella Roma tipo Bove o Volpato, ma altri sono in giro nelle altre categorie”.



Chi prenderesti dopo Rui Patricio?

“Io guarderei prima in casa, i preparatori italiani dei portieri sono il top sia a livello giovanile che tra i grandi. Se prendi un portiere straniero rischi di ricominciare da capo, a me piace molto Vicario dell’Empoli. Certo, un conto è giocare a Empoli e un conto a Roma dove ci sono 60.000/70.000 persone a giornata. Vicario mi sembra che stia facendo molto bene, si sta ripetendo e secondo me è un portiere che potrebbe darti 12-13 punti in campionato”.