Disavventura per: come rivelato da L'Equipe, il centrocampista delè stato arrestato alle 3 nella notte tra martedì e mercoledì alla guida della sua auto con unfissato dalle norme vigenti (0,49 mg/l, il limite è 0,25 mg/l). Verratti è stato arrestato e trattenuto in commissariato per smaltire gli effetti prima di essere rilasciato, sarà riconvocato ein quanto neo-patentato.Arriva la reazione del PSG, che con un comunicato ufficiale annuncia che a Verratti, subito scusatosi spontaneamente con la dirigenza, sarà tolto parte del premio mensile destinato ai giocatori che rispettano il codice etico della società.