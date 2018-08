Non è certo una novità che Rade Krunic sia un obiettivo di mercato del Torino per la prossima stagione. La trattativa con l'Empoli per il centrocampista bosniaco è stata avviata già da diverse settimane ma la società granata non è ancora riuscita a portarla a termine, a causa anche del fatto che il direttore sportivo Gianluca Petrachi non è ancora riuscito a cedere i centrocampisti in esubero.



L'arrivo di Krunic in granata non è quindi scontato anche perché, come ha rivelato il presidente dell'Empoli, Corsi, negli scorsi giorni: "Piace al Torino, ma ne è venuta fuori anche un’altra pretendente. Vedremo se questi interessi si concretizzeranno. L’anno prossimo Krunic potrebbe valere il doppio, e ora una sua cessione ci metterebbe in difficoltà”