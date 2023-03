: nell’azione più pericolosa del Bologna ci ha pensato Schuurs a salvarlo. Il portiere serbo deve gestire solamente l’ordinari amministrazione e lo fa nel migliore dei modi.alla viglia era in ballottaggio con Gravillon, alla fine Juric ha deciso di confermarlo nell’undici titolare. Il francese è stato autore di una buona prestazione.strepitoso con il suo intervento in scivolata nel secondo tempo, quando Orsolini si era involato a tu per tu con Milinkovic-Savic. L’olandese con un tackle prodigioso è riuscito a deviare il pallone in angolo. Un intervento che vale come un gol.altra buona partita da parte del numero 4 del Torino. Sempre attaccato all’uomo e molto aggressivo, non lascia mai spazio alle punte del Bologna.: nella ultime due partite ha fatto un gol e un assist, Juric lo riconferma sulla fascia destra e il numero 17 fornisce un’altra ottima prestazione. Arriva sovente sul fondo e riesce a mettere diversi palloni interessanti al centro dell’area di rigore.(Dal 28’ s.t.entra bene in partita)è sempre nel vivo del gioco, si fa propone in continuazione per ricevere palla quando è il Torino a manovrarla. Ma quella di Linetty è anche una prestazione di quantità: preziosissimo nel secondo tempo quando con un grande ripiegamento difensivo riesce ad arpionare un pallone destinato a Orsolini.: altra buona prova da parte del numero 8 del Torino che, anche se è arrivato appena un mese fa in granata, in campo sembra sempre di più un vero e proprio leader di questa squadra.viene ancora una volta preferito a Vojvoda sulla fascia sinistra, una scelta azzeccata quella di schierare lo svizzero sulla linea dei centrocampisti. Affonda con una buona continuità sulla propria corsia e dà il via all’azione del gol di Karamoh.(Dal 28’ s.t.ha un’occasione per chiudere la partita ma non riesce a sfruttarla)gioca un bel primo tempo facendo valere le proprie qualità nella trequarti campo avversaria. Cala leggeremo nella ripresa ma la sua prestazione è comunque più che sufficiente.altra partita da titolare e altro gol per il numero 7 del Torino che è bravo destreggiarsi nell’area di rigore avversaria e poi battere Skorupski con un tocco preciso. È il quarto gol che segna da febbraio in poi.(Dal 28’ s.t.nel finale aiuta molto la squadra in fase difensiva allontanando diversi palloni dall’area di rigore granata): da tempo sta attraverso un buon periodo di forma e anche questa sera è autore di una bella partita. Serve assist preziosi per i propri compagni, va alla conclusione in un paio di occasioni. Gli manca solo il gol, che meriterebbe.(Dal 40’ s.t.conferma la stessa formazione che aveva giocato il derby, un vero e proprio attestato di fiducia che da i propri frutti: il suo Torino domina il primo tempo e l’1-0 con cui le squadre vanno al riposo è un risultato che sta stretto ai granata. Secondo tempo più di gestione ma vittoria meritata.