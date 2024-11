Torino, scoppia il caso Milinkovic-Savic

Da quando è arrivato alnon aveva mai avuto un rendimento così alto come quello di questo avvio di stagione. Il portiere spesso è stato decisivo, tanto da vincere anche più volte il premio per il migliore in campo: eppure, nonostante l'ottimo rendimento in maglia granata, non fa parte dell'elenco dei convocati della Serbia per le partite di Nations League. E non è la prima volta che viene escluso."Vanja mi ha detto che non stava bene, poi però ha giocato contro la Juve. Farà delle terapie e per questo non l'ho chiamato", ha spiegato il ct della nazionale balcanica, che non ha apprezzato più di tanto il fatto che l'estremo difensore stia stringendo per ile non per la Serbia.

Da tempo i rapporti trasembrano essere incrinati, tanto che prima dell'Europeo della scorsa estate il portiere aveva perso il posto da titolare tra i pali della sua nazionale. Ora una serie di esclusioni dai convocati e non è affatto da escludere che le esclusioni possano proseguire anche quando i fastidi fisici con Milinkovic-Savic sta convincendo saranno definitivamente acqua passata.