Non solo migliore in campo, per l'ennesima volta. Si è regalato pure la gioia di un gol, il primo in Premier League:. Sempre in campo, per tutti i tifosi dei Gunners è stato il miglior acquisto dell'estate e Unai Emery gongola, perché quella trottola uruguaiana in mezzo al campo fa girare la squadra, dà grinta e ordine, visione di gioco e voglia di combattere.. "Dategli subito una statua fuori dallo stadio!", twitta qualche tifoso dell'Arsenal. Segnare nel derby col Tottenham ribaltato e vinto ha avuto un sapore magico per Lucas.. I nerazzurri sono sempre stati i più interessati, si sono mossi in tempi non sospetti sul centrocampista blucerchiato attivandosi con la Samp prima ancora che col suo procuratore.. Il presidente sapeva che Torreira avrebbe avuto mercato in estate, ha preferito tenerselo ed aspettare.con soldi freschi e convinzione totale,che si era messo in fila da febbraio in avanti. Eppure Torreira aveva detto sì, poteva essere dell'Inter ma oggi se lo gode l'Arsenal. Leader silenzioso, forse a suo modo garra charrua: il piccolo, grande Torreira ha conquistato anche Londra.