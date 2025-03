Trapani-Catania: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Derby siciliano nella trentaquattresima giornata del Girone C di Serie C, con unin caduta libera e nel caos che riceve la visita delRossoazzurri in piena zona Playoff e intenzionati a blindare il proprio piazzamento per garantirsi la disputa della poule promozione al termine del campionato, mentre la squadra di patron Antonini (che ha riabbracciato Kragl e con la panchina di Torrente a forte rischio) dopo 5 sconfitte consecutive è piombata nell'anonimato della classifica.Tutto su Trapani-Catania: data, orario, formazioni della partita, il canale tv e dove vederla in diretta streaming.

: Trapani-Catania: domenica 30 marzo 2025: 15:00: Sky Sport (254), Telecolor (in chiaro in Sicilia, 11 DTT): NOW, Sky GoUjkaj; Celiento, Malomo, Sabatino; Ciotti, Toscano, Carraro, Ruggiero, Piovanello; Anatriello, Kragl. All. Torrente.Dini; Del Fabro, Ierardi, Gega; Raimo, Quaini, De Rose, Anastasio; Lunetta, Jimenez; De Paoli. All. Toscano.Trapani-Catania sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 254) e in chiaro, in Sicilia, su Telecolor (canale 11 del digitale terrestre).

Trapani-Catania, in diretta streaming, sarà visibile su NOW e utilizzando Sky Go.