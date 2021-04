Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, commenta in conferenza stampa la sconfitta con l'Atalanta: "Lor hanno trovato il gol, ma hanno anche creato parecchio: sono riusciti a mettere grande forza e qualità, soprattutto all'inizio dei due tempi. Noi abbiamo cercato di rimanere in gara per fare qualcosa in più, ma loro con minimo vantaggio sono riusciti a rischiare poco. Situazione tranquilla un problema? Credo che la partita e l'avversario di oggi non riguardano i punti che abbiamo in classifica. Di solito riusciamo a fare meglio, il merito oggi va dato agli avversari. La classifica non deve essere un punto d'arrivo, voglio il massimo impegno e dobbiamo fare più punti possibili. Braaf ha delle qualità, sicuramente è quello che può attaccare lo spazio. Siamo riusciti poco a metterli in difficoltà: lui si è impegnato tanto, ma contano anche gli avversari. L'ho fatto giocare con grande libertà mentale, probabilmente era una partita che si poteva giocare con le sue qualità".