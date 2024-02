Udinese-Monza: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Udinese-Monza (sabato 3 febbraio con calcio d'inizio alle ore 15:00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 23esima giornata di campionato in Serie A, la quarta nel girone di ritorno. Reduci dalle sconfitte con Milan e Atalanta, i friulani sono scivolati in zona retrocessione al terzultimo posto con 18 punti come Verona e Cagliari. Invece dopo la vittoria di misura sul Sassuolo, il Monza si è risollevato a quota 28 punti e veleggia in una tranquilla posizione di metà classifica.



LE ULTIME - Cioffi deve ancora fare a meno degli infortunati Bijol, Ebosse e Deulofeu. Dall'altra parte Palladino non può contare sull'infortunato Caprari e sul Papu Gomez, squalificato per doping.



PROBABILI FORMAZIONI



UDINESE (3-5-2): Okoye; Ferreira, Perez, Kristiansen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Cioffi.



MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Bondo, Ciurria; Colpani, V. Carboni; Mota. All. Palladino.