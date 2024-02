Udinese-Monza LIVE, le formazioni ufficiali: Cioffi rivoluzione la squadra, le scelte di Palladino

Udinese e Monza si sfidano alle 15 di oggi al Bluenergy Stadium di Udine, in una gara valida per la 23esima giornata di Serie A. Il match, che di disputa con la Curva Nord friulana chiusa al pubblico in seguito agli insulti razzisti nei confronti di Mike Maignan, vede di fronte due squadre staccate in 10 punti in classifica. L'Udinese è 17esima con 18 punti e non vince dal 30 dicembre (3-0 al Bologna), il Monza è 12esimo con 28 punti ed è reduce dalla vittoria per 1-0 contro il Sassuolo.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



UDINESE - Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Pereyra, Lovric, Walace, Payero, Zemura; Thauvin; Lucca.



MONZA - Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Bondo, Ciurria; Colpani, Mota; Djuric.