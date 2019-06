Intervenuto nel post partita del playout Serie B che ha condannato il Venezia alla retrocessione in Serie C ai rigori contro la Salernitana, l'allenatore dei veneti, Serse Cosmi si è mostrato polemico per come è finita la stagione.



"Oggi siamo riusciti ad andare in vantaggio e ad avere una superiorità che è facile a posteriori dire che avremmo dovuto sfruttare meglio. A livello di dramma sportivo abbiamo accontentato tutti. Chi voleva il sangue l’ha avuto, fino a due gare di playout decise ai rigori di metà giugno. Amarezza? No, ho il vomito. Penne importanti che abbiano parlato contro questo playout non le ho viste".