Lavori in corso nel centrocampo del Venezia.

Il club lagunare sta infatti per salutare l'irlandese Aaron Connolly, pronto per rientrare al Brighton dopo l'anonimo semestre di prestito in Italia.



Il posto lasciato libero dal britannico verrà colmato con l'ingaggio di Mato Jajalo, 34enne mediano finlandese di proprietà dell'Udinese.



Veneti e friulani avrebbe già trovato l'intesa per il passaggio a titolo definitivo di Jajalo in arancioneroverde. L'operazione verrà definitiva e ufficializzata nei primi giorni della prossima settimana.



Lo scrive il portale Trivenetogoal.it