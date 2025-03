Violamania: Atalanta macchina da gol ma non tira in porta. La Fiorentina ha lo scalpo di quasi tutte le big

Getty Images

Sedici gol nelle ultime quattro partite. Stiamo parlando del rendimento in trasferta dell'Atalanta in campionato che, come spesso ha fatto vedere nelle ultime stagioni, si è confermata una vera e propria macchina da gol. Eppure, questa squadranel pomeriggio di Firenze. Basterebbe questo dato per fotografare in maniera piuttosto eloquente quanto fatto dalla Fiorentina oggi.Se tre indizi fanno una prova, verrebbe da dire che Palladino e i suoi ragazziPrima il passaggio ai quarti di Conference, poi il trionfo sulla Juve e infine la vittoria sull'Atalanta. Ma quella coi bergamaschi è stata una partita giocata ad altissimi livelli, soprattutto dal punto di vista difensivo e grazie ad un Kean sempre più mattatore. E l'equilibrio ritrovato dalla Fiorentina fa assolutamente ben sperare per il finale di stagione dopo un inizio 2025 da incubo. La classifica non è ancora così bella, ma se i viola possono ancora sperare per un piazzamento (chissà) per l'Europa che conta, tanto lo devono a partite come quella di oggi.

Perché l'Atalanta completa l'album delle big di cui la Fiorentina è riuscita ad ottenere lo scalpo. Inter, Juventus, Lazio, Milan, Roma e, appunto, Atalanta. Tutte squadre cadute al Franchi, chi meglio chi peggio. E l’Atalanta è l’ultima vittima illustre, più che un caso sembra essere diventata una regola. E con questa ritrovata solidità,