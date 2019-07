Giornata in spiaggia, sole che batte e lettino sulla riva del mare. Bello eh. Un selfie ci sta tutto: clic. Pronto da postare sui social con una frase a effetto per prendere migliaia di like. "Condividi", tac. Carica, carica, carica, ma la foto non esce. Ops. Che succede? Giornata nera per tutte le lady dei calciatori: Instagram down, così come Whatsapp e Facebook. Niente foto, niente like (e niente messaggi vocali). Ahia.



LA REALTA' - Basta qualche ora senza social e ci si sente fuori dal mondo. Già, tutto vero. Unico modo per comunicare: telefonate e messaggi. Un salto nel passato, quando di profili avevamo solo il destro e il sinistro, Instagram non esisteva e Mark Zuckerberg era uno studente universitario come tanti. Un pizzico di nostalgia, ricordi di tempi che furono. Qualche ora senza social e Whatsapp e il mondo è andato in tilt. Le lady si fanno i selfie sulla spiaggia, ma poi che ci fanno?!