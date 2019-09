Nuovo a metà.. Il programma, giunto alla tredicesima edizione, è un po’, e si propone quest’anno, per definizione dei produttori, come unaGià dalla prima puntata emergono alcune indicazioni importanti rispetto a cosa ci dovremo aspettare. Il format avrebbe bisogno di una rinfrescata, almeno stando al montaggio delle audizioni, ma quel pizzico di monotonia tipica del passare degli anni è compensato dalla voglia di mettere in prime time televisivo pezzi nuovi e un variegato dibattito musicale.: un azzardo che, se ben sfruttato, può portare a ottimi risultati. Un po’ come se in Champions giocassero tanti, pronti ad arrivare tra i migliori d’Europa con un gioco innovativo, sviluppato da giovani talenti che hanno voglia di mettere la loro freschezza al servizio di un obiettivo comune.spiega con una battuta la novità nel meccanismo (chi ottiene quattro 'sì' ha immediatamente accesso alla fase successiva, quella dei Bootcamp): "Invecedella musica in tv.CLICCA SULLAPER VEDERE ALCUNE AUDIZIONI DI, interprete di quattro stili musicali differenti, diversi nell'interpretazione del ruolo ma con il denominatore comune della tecnicità mai banale nel giudizio. Al pari delle italiane in Champions, che provengono da storie calcistiche completamente differenti ma che hanno tutte le carte in regola per esprimere al meglio la tradizione italiana in Europa., giudice storico, con esperienza da vendere e l’impeto espressivo allo stesso tempo schietto ed empatico tipico di mister: grande tradizione regalata dal ruolo di frontman dei, unita alla voglia di rimettersi in gioco prima da solista e ora come giudice di X Factor, scelta che per i suoi fan fa il paio con quella diin nerazzurro per i tifosi interisti.: tra i giudici quella che esprime il gioco migliore, fatto di giudizi mai banali, conditi con un lessico variegato e ricercato.Il trapper potrà conquistarlo con il tempo, le basi ci sono tutte, ma dovrà stare attento allePiù musica, meno ostentazione: Sfera prenda esempio dalla mentalità della Dea.