Pronostico Monza-Roma con quote, analisi e formazioni

Il mio pronostico su Monza Roma

Credo che per questo match non ci siano dubbi: la Roma conquisterà i 3 punti e otterrà la terza vittoria di fila in campionato. Andrea Stefanetti

La si prepara ad affrontare il in trasferta Domenica 6 ottobre 2024, in una sfida valida per la settima giornata del campionato di Serie A 2024-25. Nell'ultima partita di campionato, la formazione lombarda è stato sconfitta 2-0 in trasferta a Napoli ed è rimasta ferma a 3 punti scivolando all'ultimo posto in classifica. La Roma invece ha battuto in rimonta il Venezia, conquistando la seconda vittoria consecutiva. I giallorossi, reduci dall'impegno di Europa League, vogliono continuare a vincere e scalare posizioni in classifica.

Monza Roma quote speciali sul match

I pronostici Monza Roma più interessanti

Risultato esatto 0-1 a 7.00 su Quigioco

In occasione di Monza Roma, valido per il settimo turno di campionato, ho raccolto alcuni pronostici su alcuni mercati offerti dai bookies che, a mio parere, sono molto interessanti.La Roma ha definitivamente superato tutte le difficoltà iniziali in campionato ed è pronta a continuare la striscia di risultati utili consecutivi. A mio avviso. Per questo motivo consiglio di puntare sul risultato esatto di 0-1 in favore della squadra di Juric. La quota più alta è offerta da Quigioco (7) rispetto a Betsson (6.75) e Snai (6,50).

Almeno un rigore assegnato nel match

In partite così movimentate e lottate, il rischio di un calcio di rigore è palpabile. Pertanto, suggerisco di scommettere sull'assegnazione di un penalty nel match tra Monza e Roma. La quota più alta è offerta da Betsson a 2.80, seguita da Goldbet e Quigioco, entrambe a 2.65.

Dovbyk primo marcatore di Monza Roma

Analizzando la prima parte di stagione della Roma. La quota più alta per il primo gol dell'attaccante giallorosso nella sfida è offerta da Quigioco a 5.60, seguita da Betsson a 5.50 e Sisal a 4.50.

Dove trovare le migliori quote su Monza-Roma

Per aiutarvi nella ricerca delle quote sulla sfida tra Monza e Roma, ho redatto per voi una lista di siti scommesse dove puoi trovare i. Per scommettere in sicurezza, è importante scegliere piattaforme con licenza ADM, che offrono affidabilità e interessanti bonus scommesse.

Precedenti di Monza Roma

Monza e Roma si sono affrontate già 7 volte in tutte le competizioni. Una sola vittoria in favore dei padroni di casa, un pareggio e 5 vittorie per gli ospiti. L’ultimo incontro ha visto i giallorossi trionfare per ben 1-4 sui lombardi.

Le probabili formazioni di Monza-Roma

Tutto pronto per il match tra Monza e Roma. Ecco le possibili scelte dei due allenatori:



Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marí, Caldirola; Birindelli, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Pessina, Maldini; Djurić. All. Nesta.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angeliño; Çelik, Koné, Pisilli, El Shaarawy; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Jurić.



Le due compagini dovrebbero essere schierate dai rispettivi allenatori con un modulo 'a specchio'. Il Monza in avanti si affida a Pessina e Maldini in supporto di Djuric. La Roma invece, agirà in avanti con Soulé e Pellegrini dietro Dovbyk.

Dove vedere la partita

La partita Monza-Roma sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. La partita sarà visibile sull’applicazione Dazn, ma anche sui canali Dazn su Sky, il 214 e il 215. Canali che possono essere sbloccati accedendo all’area ‘Il mio account’ sulla piattaforma.