Il più classico dei Messi vs Cristiano Ronaldo 2.0, tanto per intenderci.. Talmente forte da generare dibattiti al limite del surreale, come quelli che hanno messo anche recentemente in discussione il fenomeno parigino in Francia per alcune prestazioni non all'altezza in campionato e soprattutto con la maglia dei Bleus. Spingendolo a minacciare un addio visto come una prospettiva tutt'altro che irrealizzabile dal mancato accordo col PSG per rinnovare un contratto in scadenza tra poco più di un anno, rassicurazioni di Leonardo a parte.- Una doppietta sul campo del Bayern Monaco dopo essersi preso la scena al Camp Nou di Barcellona, al cospetto della Pulce con tre gioielli:a sole due reti dal terzo posto assoluto tra i migliori marcatori francesi di sempre nella competizione (qualificazioni escluse), detenute da David Trezeguet. A questi ritmi, i 51 di Thierry Henry - sorpassato ieri per numero di gol nella fase a eliminazione diretta - e persino i 69, ancora migliorabili, del primatista Benzema sono ampiamente alla portata. Statistiche che già di loro ci dicono molto, se non tutto, del fenomeno di fronte al quale ci troviamo di fronte, al quale- A 22 anni, ha già vinto tutto quello che poteva sul suolo francese, mentre a livello internazionale ha già conquistato il titolo più ambito da tutti, il Mondiale, e da assoluto protagonista a sorpresa. La coppa dalle grande orecchie, sfiorata nella scorsa anomala stagione, rimane l'obiettivo più importante anche di quella in corso e, dopo il blitz di Monaco di Baviera nella casa dei campioni in carica, possono aprirsi scenari molto interessanti.Così come mancare ancora una volta l'inseguimento alla più importante competizione europea per club potrebbe essere l'assist da cogliere per provare a consacrarsi ai livelli più alti altrove., idoli di gioventù coi quali Mbappé è cresciuto, con l'obiettivo di elevarsi alla loro altezza. E per raggiungerli può essere arrivato il momento di esprimersi in un'altra piazza, su un altro palcoscenico, perché lPer segnare un'era, al di là dei numeri incredibili e di paragoni inutili per sottolinearne a dovere la grandezza.