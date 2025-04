A quota 50 il sogno scudetto dell’Atalanta, la Roma in Champions a 4.50

GETTY

quasi fuori dalla lotta scudetto eancora favorita per il quarto posto, nonostante la concorrenza anche dellae delche stanno viaggiando a ritmi impressionanti. Dopo la 30esima giornata di campionato cominciano ad essere più chiari i possibili obiettivi delle squadre coinvolte nella zona alta della classifica.restano le favorite per il titolo di campione d’Italia, con i nerazzurri che hanno appena 3 punti di vantaggio, ma sulla lavagna scommesse disono proposti a quota 1.40 per lo scudetto, mentre la rimonta dei campani è bancata a 3.15. L’Atalanta paga con un -9 dalla vetta le ultime due sconfitte in campionato contro Fiorentina e Inter e il sogno degli uomini di Gasperini si fa sempre più complicato, al punto che al momento i bergamaschi si giocano campioni addirittura a 50.00 volte la posta nelle quote Antepost Serie A. Non sembra in discussione invece la qualificazione alla prossima Champions League, a 1.15.

La sfida per una delle prime quattro posizioni resta esaltante visto che le 6 squadre tra il quarto e il nono posto sono raggruppate in 9 punti. Potrebbe spuntarla la Juventus, favorita a quota 1.65, masono pronte a mischiare le carte e sono tutte bancate a 4.50. Un pelo dietro, a 7.50, la Fiorentina, nonostante le ottime prestazioni nelle ultime gare, mentre il Milan ha perso un po’ di vista il quarto posto e a 8 giornate dalla fine è proposto in zona Champions a 12 volte la posta.