Daniele Adani, ex difensore dell'Inter, parla in diretta su Twitch alla Bobo Tv della lotta scudetto in Serie A: "Scudetto? Penso che l'Inter lo possa perdere solamente se i giocatori prendono il pallone e lo calciano verso Handanovic. Forse se si fanno autogol, se si buttano la palla in porta possono perdere e riaprire il campionato".