Adani difende la Roma: 'Sta subendo un sopruso, è l'orgoglio italiano in Europa'

3 minuti fa



Anche Lele Adani sta con la Roma. L'opinionista difende la società giallorossa nello scontro con la Lega Serie A riguardo alla ripresa del match con l'Udinese fissata il 25 aprile, complicando la preparazione al match col Bayer Leverkusen. In una story su Instagram, esprime un concetto molto chiaro: “Prevaricazione, sopraffazione, sopruso: è la traduzione nel dizionario della parola ingiustizia. Ossia, quello che sta subendo l’AS Roma nell’assegnazione della data per il recupero di quei 18 minuti contro l’Udinese dal sistema. Lo stesso sistema che dovrebbe tutelare chi esporta, e da anni, il calcio italiano con orgoglio e valore in Europa“.