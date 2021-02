Daniele Adani, ex difensore dell'Inter, commenta a Sky Sport la partita persa dai nerazzurri in Coppa Italia 2-1 contro la Juve: "La partita di San Siro di Coppa ci ha detto che la Juventus lotterà per lo scudetto fino alla fine, ma abbiamo visto la miglior reazione dopo il gol di Lautaro. Lukaku e Hakimi non si sostituiscono, anche se ho visto un buon Sanchez. L'Inter ha fatto abbastanza ma ci sono quei due giocatori che sono insostituibili".



SULLA ROSA DELL'INTER - "Una grande squadra che parte per competere in tutte le competizioni deve avere almeno quattro attaccanti titolari. All'Inter ne mancano due: ha Lautaro e Lukaku e poi Sanchez che però è stato a lungo infortunato. È evidente che qualcosa paghi".