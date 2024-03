Addio Spagna, Brahim Diaz sceglie il Marocco: la decisione e i motivi della scelta

Gabriele Stragapede

Un lavoro lungo, estenuante. Un’opera di convincimento importante da parte della Federazione Marocchina nei confronti di Brahim Diaz, che ancora non aveva sciolto le riserve su quale nazionalità assumere e che paese rappresentare. Una decisione in bilico tra i Leoni dell’Atlante e la Spagna. Nel corso dell’ultimo periodo, si erano rincorse notizie dal paese nordafricano: si era persino ipotizzata la possibilità di disputare la Coppa d’Africa per l’ex numero 10 del Milan. Ma la scelta definitiva non era ancora arrivata, il ct Walid Regragui sapeva di non poter contare ancora sul talento dei Blancos. Ma sembra che una decisione sia finalmente giunta.



SARA’ MAROCCO – Secondo quanto riportato da AS, infatti, il giocatore originario di Malaga sta chiudendo le formalità per rappresentare il Marocco. Ci sono ancora alcuni dettagli da definire, ma la documentazione è stata avviata e si dirige verso la naturale conclusione. Brahim deve ancora sbrigare alcune procedure burocratiche, legate alla sua parentela di seconda generazione con il paese nordafricano. Sua madre, infatti, è di Malaga, ma la nonna paterna è marocchina, anche se Sufiel, il padre del giocatore madrileno, è nato a Melilla. Si tratta di un processo lungo, in attesa di dettagli amministrativi senza i quali la doppia nazionalità non può cristallizzarsi. Ora il dossier si sta chiudendo e la possibilità che possa giocare per la nazionale nordafricana è più vicina.



E LA SPAGNA? - Brahim, va specificato, ha sempre aspettato una decisione da parte delle Furie Rosse. Si aspettava una chiamata da parte di Luis de La Fuente, in vista della prossima pausa di marzo (la Roja ha due impegni internazionali contro la Colombia il 22 marzo e contro il Brasile il 26), ma nessun interesse da parte della Roja è stato formalizzato da parte del CT iberico. Le argomentazioni di Regragui, dunque, sono state più che convincenti: Brahim sarà la stella, l’uomo di punta del Marocco d’ora in avanti. La decisione finale è in arrivo, anche per un chiaro motivo: contrariamente a quanto accade nei Paesi dell'America Latina, la doppia nazionalità spagnolo-marocchina non esiste dal punto di vista giuridico. Abbracciare il passaporto di un Paese implica la rinuncia all'altro.



PERCHE' PUO' SCEGLIERE IL MAROCCO - Secondo le nuove regolamentazioni, pur avendo già debuttato in Nazionale Maggiore con la Spagna, Brahim Diaz, grazie al doppio passaporto iberico-marocchino, può cambiare paese di rappresentanza, non avendo superato quota 3 presenze (è fermo a una): il trequartista classe 1999 è in piena regola, quindi, per effettuare la naturalizzazione.



IL PERCORSO IN NAZIONALE – Brahim, sino a questo momento e grazie proprio all’attuale CT De la Fuente, è stato selezionato solo per giocare nelle giovanili iberiche, disputando una sola partita con la nazionale A, l’8 giugno 2021 contro la Lituania durante un’amichevole vinta per 4-0 (match in cui va anche a segno). Motivo per il quale ha considerato l’opzione di accettare la nazionale marocchina, una scelta sempre più vicina.