Un incontro durato circa un'oradell'agente, che nella sua scuderia ha calciatori del calibro di, ma anche il baby talento nerazzurro Matteo Cocchi. All'uscita dalla sede di Viale della Liberazione, il procuratore ha chiarito il motivo dell'incontro sbilanciandosi però sia sul discorso allenatore interista, sia sul futuro del portiere azzurro con il Paris Saint Germain."Sì, però a me non hanno detto niente; però è giusto così. Penso abbiano le idee abbastanza chiare, una lista di priorità da approfondire. Ma chi arriverà sarà sicuramente un allenatore importante che vuole sposare il progetto nuovo dell'Inter, che da quanto mi hanno detto vuole portare più giovani in prima squadra. Spero ci sia anche Matteo Cocchi".

"Abbiamo festeggiato abbastanza. È stata un'emozione, un qualcosa di inizialmente inimmaginabile poi col passare delle partite abbiamo pensato che questo sogno potesse arrivare. Poi è arrivato, siamo contenti e abbiamo festeggiato. Anche se lui non è stato esagitato nei festeggiamenti in campo perché c'erano i compagni della Nazionale. Si è scatenato dopo. La vittoria della Champions League per un ragazzo di 26 anni, con una squadra come il Paris Saint-Germain, è stato un momento emozionante"."Durante la festa abbiamo avuto dei confronti con la direzione del PSG, ci siamo ripromessi che a breve ne riparleremo senza fretta. Va bene così".

"No, solo complimenti. Gigio comunque il giorno prima della partita ha salutato l'Inter nello spogliatoio e loro sono stati contenti di questa dimostrazione di affetto avuta per i compagni di Nazionale. Gianluigi piace, inutile nasconderlo. Il ragazzo è ben visto, però non posso dire che oggi ci sia qualcosa sull'Inter che possa portare avanti un discorso per lui, zero assoluto. Come pure per il Napoli, non c'è niente: a Napoli è nata una sorta di Pesce d'aprile"."Sono convinto non sia una cosa nata l'altro giorno, per me c'era già qualcosa. Dovevano preparare la finale di Champions, però dal mio punto di vista il futuro non è stato deciso il giorno dopo. Avevano già l'idea che il mister sarebbe partito e si sono mossi prima. Non c'è grandissima scelta di allenatori di esperienza in giro, hanno le loro priorità e penso che a breve faranno le scelte giuste. Poi chi è che non vorrebbe allenare l'Inter?"

- "La Nazionale per Donnarumma è fondamentale, la mattina dopo la finale Champions è entrato subito nel mood. Ci tiene tanto perché aggiungere il Mondiale nel suo palmarès e portare l'Italia ad un risultato importante per lui è importantissimo. Per lui la Nazionale è uno step importante, ci tiene da capitano a portare avanti la squadra e portarla alla qualificazione ai Mondiali che oggi è qualcosa di stregato"."Stiamo parlando, andiamo avanti coi soliti riti legati al nuovo contratto per avere tutto in mano e capire qual è il progetto giusto per lui. Io ho le mie idee loro mi han detto le loro, troveremo il punto d'accordo e andremo avanti. Ha tante richieste, è un ragazzo molto attenzionato. Stiamo valutando tutte le cose che ci stanno arrivando, anche l'Inter che ci tiene a valorizzare il giocatore. L'Inter poi farà il primo anno di Under 23 e ci sarà una fase di rodaggio come giusto che sia. Oggi il ragazzo ha tantissime richieste e stiamo valutando la migliore soluzione".