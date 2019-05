Ricardo Schlieper, agente el terzino dell'Ajax Nicolas Tagliafico, ha parlato del futuro del suo assistito al portale InterDipendenza.net.



LA SITUAZIONE CONTRATTUALE - "Nicolas ha appena firmato un contratto con per la prossima stagione, e resterà all’Ajax. Il nuovo accordo comprende un aumento di stipendio importante. Overmars gli ha alzato l’ingaggio, con l’intenzione di farlo rimanere ancora un anno”.



CONTATTI CON I NERAZZURRI - "Non c’è stato nessun contatto. Io ho lavorato molto in Italia, con Branchini per portare Javier Zanetti. Nessuno dell’Inter ha chiamato per avere informazioni. E’ stata solo una notizia data dai giornalisti. La Liga, l Premier sono tutti campionati importanti per lui. In questo momento anche la Serie A e l’Inter lo sono, certo non come negli anni 90’. Non so cosa succederà da qui ad un anno. Se dalla prossima stagione, Inter, Juve o qualche grande squadra vorrà Nico, lui sarebbe interessato ovviamente".



SULLA COPPA AMERICA - "E' molto contento, la Copa América è una competizione molto importante e la nazionale argentina si sta rinnovando e lui è parte di tutto ciò. Senza dubbio potrà mettersi in mostra, così come lo ha fatto nella Champions League con l’Ajax”.