Ag. Van de Ven: 'Qualche anno fa poteva andare al Pisa, ecco com'è andata'

Enzo Raiola, agente del difensore del Tottenham Micky Van de Ven, ha parlato a Dazn:



"Nel 2019-2020 moltissimi club di proprietà americana mi chiedevano Van de Ven, che ora è al Tottenham, perché al Volendam era già un top per i dati che faceva registrare. In Italia me l'aveva chiesto il Pisa tra i primi, allora lottava per salire in Serie A".