Ai microfoni di Centro Suono Sport, l'agente del trequartista tunisino del Rennes (in prestito dal Sunderland) Wahbi Khazri ha parlato della situazione di mercato del suo assistito, accostato, negli ultimi giorni, anche alla Roma.



È reale l’interesse della Roma per Khazri?

"No, io personalmente non sono stato contattato. Sono solo rumors dei giornali italiani".



Ha mai parlato con Monchi del suo assistito?

"Conosco bene Monchi, ma di Wahbi non abbiamo mai parlato".